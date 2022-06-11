منتخب فرنسا يواصل نزيف النقاط في دوري أمم أوروبا وكرواتيا توقف انطلاقة الدنمارك

المصدر: وام

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أنقذ المهاجم الفرنسي الشهير كيليان مبابي منتخب بلاده من الهزيمة وانتزع له تعادلا ثمينا وصعبا 1-1 مع مضيفه النمساوي مساء الجمعة في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بدوري أمم أوروبا، والتي شهدت أيضا فوز المنتخب الكرواتي على مضيفه الدنماركي 1-0.

وبرغم الهزيمة، حافظ المنتخب الدنماركي على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق نقطتين أمام منتخبي النمسا وكرواتيا، وتراجع المنتخب الفرنسي للمركز الرابع برصيد نقطتين من 3 مباريات.

على استاد "إيرنست هابيل" في العاصمة فيينا، أنهى المنتخب النمساوي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله أندرياس وايمان في الدقيقة 37، وظل الفريق متقدما على المنتخب الفرنسي حامل لقب البطولة وحامل اللقب العالمي حتى الدقيقة 83 التي شهدت هدف التعادل بتوقيع مبابي.

وفي كوبنهاجن، تغلب المنتخب الكرواتي على مضيفه الدنماركي بهدف نظيف سجله ماريو باساليتش في الدقيقة 69 ليكون الفوز الأول للمنتخب الكرواتي في البطولة الحالية.

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