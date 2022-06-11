لا اتصالات بين زيدان وسان جيرمان

المصدر: (باريس - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفى ميجلياتشيو، مستشار زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، أن زيدان سيتولى قريباً تدريب باريس سان جيرمان خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ليقود الفريق الموسم المقبل.

وقال: «كل هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة،لم يتلقَ زيدان أي اتصال مباشر من سان جيرمان، كما أنني لم أتلقَ اتصالات من النادي نفسه». ولم يرتبط زيدان بأي فريق منذ تركه ريال مدريد في نهاية موسم 2020 - 2021، وكانت إذاعة أوروبا 1 الفرنسية قالت، إن زيدان سيتولى تدريب سان جيرمان خلفاً لبوكيتينو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز