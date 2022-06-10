هاميلتون يستعرض رحلته في مترو الأنفاق

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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قضى السير لويس هاميلتون، عطلة سريعة في المملكة المتحدة، زار خلالها العائلة والأصدقاء.

وقام أسطورة الفورمولا 1، برحلة في مترو الأنفاق لأول مرة منذ سنوات، وأظهرت لقطاته الخاصة، مدى استمتاعه بتلك الرحلة.

وكشف هاميلتون (37 عاماً)، عن رحلته في شوارع لندن، وشارك لمحة عن مغامراته على حسابه في «انستغرام».

ونشر مقطع فيديو يظهر فيه تواجده في محطة لمترو الأنفاق، بينما كان أيضاً يلتقط صوراً مع موظفي المترو.

وعلق نجم الفورمولا 1 على المنشور: «قضيت عطلة نهاية أسبوع رائعة مع العائلة والأصدقاء، وتجولت في لندن، وقمت برحلة في مترو الأنفاق، وهو شيء لم أفعله منذ سنوات».

وأشارت صحيفة «ذا صن»، أن هاميلتون سيسافر إلى أذربيجان، ويبدو أنه يتطلع للعودة إلى المسار الصحيح في حلبة مدينة باكو، إذ كان يحتاج نجم مرسيدس، لبعض الوقت للاسترخاء واستعادة النشاط بعد بداية صعبة للموسم.

وهاميلتون لديه منصة تتويج واحدة فقط ليتباهى بها، وقد أصابته مشكلات مع سيارته المرسيدس طوال الوقت، ونتيجة لذلك، يحتل المركز السادس في الترتيب العام خلف زميله جورج راسل.

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