تراجع القيمة السوقية للأندية الألمانية.. وهالاند يحتفظ برصيده في القمة

المصدر: وام

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حافظ نجم كرة القدم النرويجي إيرلنج هالاند لشهر آخر على موقعه في صدارة قائمة أغلى لاعبي الدوري الألماني لكرة القدم من حيث القيمة السوقية انتظارا لانتقاله رسميا في بداية يوليو المقبل إلى صفوف مانشستر سيتي.

واحتفظ هالاند /21 عاما/ بالصدارة في التقييم الجديد الصادر عن موقع "ترانسفير ماركت" العالمي لإحصائيات وأرقام اللاعبين والأندية حيث تبلغ قيمته السوقية 150 مليون يورو بفارق 70 مليون يورو عن أصحاب المركز الثاني في القائمة.

كما يتصدر اللاعب الشاب قائمة القيم السوقية للاعبي النرويج وكذلك للاعبي العالم المولودين في عام 2000 فيما يحتل المركز الثاني على مستوى جميع لاعبي العالم بفارق 10 ملايين يورو فقط خلف الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان اللاعب انتقل إلى دورتموند في مطلع يناير 2020 قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي مقابل 20 مليون يورو عندما كانت قيمته السوقية 45 مليون يورو قبل أن ترتفع قيمته السوقية تدريجيا بفضل أدائه وأهدافه مع دورتموند والمنتخب النرويجي لتصل إلى 150 مليون يورو فيما تعاقد معه مانشستر سيتي مؤخرا مقابل 75 مليون يورو.

وشهد التقييم الجديد ارتفاع القيمة السوقية لكل من الإنجليزي جودي بيلينجهام زميل هالاند في دورتموند من 75 إلى 80 مليون يورو ليتساوى مع جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ الذي انخفضت قيمته إلى نفس المبلغ، كما يشاركهما في نفس القيمة اللاعب الفرنسي كريستوفر نكونكو نجم لايبزج الذي كان أكبر الرابحين في التقييم الجديد حيث ارتفعت قيمته من 65 إلى 80 مليون يورو.

وحافظ ديفيز ألفونسو /بايرن ميونيخ/ وفلوريان فيرتز /باير ليفركوزن/ على قيمتهما السوقية بواقع 70 مليون يورو لكل منهما فيما تقدم جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ إلى المركز السابع في القائمة بقيمة سوقية ارتفعت إلى 65 مليون يورو.

وتراجعت قيمة كل من ليون جوريتسكا وسيرج نابري لاعبي بايرن إلى 65 مليون يورو في المركزين التاليين كما تراجعت القيمة السوقية لزميلهما ليروى ساني إلى 60 مليون يورو ليحتل المركز العاشر.

وعلى مستوى الأندية ، شهد الإصدار الجديد لـ"ترانسفير ماركت" تراجعا لـ11 من 18 ناديا تنشط في دوري الدرجة الأولى بألمانيا ، وشملت موجة التراجع نادي بايرن ميونخ المتوج بلقب البطولة وكذلك أندية بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن ولايبزج التي احتلت المراكز الثلاثة التالية في جدول المسابقة.

وتراجعت قيمة فريق بايرن السوقية من 804.5 مليون يورو إلى 795.5 مليون يورو بنسبة تراجع بلغت 4.4 % لتكون أعلى نسبة بين فرق المراكز الأربعة الأولى بالبوندسليجا في الموسم المنقضي.

ولكن صاحب النسبة الأكبر من التراجع كان أرمينيا بيليفيلد بنسبة بلغت 10.1 % فيما حققت 7 أندية تقدما في القيمة السوقية لفرقها وكان أكثر الرابحين هو كولن بنسبة ارتفاع في قيمته السوقية بلغت 14.2 % /من 82.38 مليون يورو إلى 94.08 مليون يورو/ .

وبلغ إجمالي الهبوط في القيمة السوقية لفرق الدوري الألماني مجتمعة 70 مليون يورو /من 4.06 إلى 3.99 مليار يورو/ بنسبة تراجع بلغت 1.8 % .

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