«العرض الثالث» يحسم صفقة انتقال ماني إلى بايرن ميونخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن ليفربول في انتظار العرض الثالث من بايرن ميونخ لحصول الأخير على خدمات الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب الريدز، بداية من الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن المبلغ الذي ينتظره ليفربول في العرض الثالث من البايرن يقدر بـ 42 مليون جنيه إسترليني، الذي من شأنه سيساعد الريدز على حسم صفقة الأوروغواياني داروين نونيز مهاجم بنفيكا.

ورفض ليفربول عرضين من بايرن ميونخ للتعاقد مع ماني، الأول كان بمبلغ 23.5 مليون جنيه إسترليني، والثاني كانت قيمته 30 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة أن العرض الأول البالغ 23.5 مليون جنيه إسترليني، تمثل في 21.5 مليون جنيه إسترليني يحصل عليها ليفربول مباشرة نظير بيع اللاعب السنغالي، مع حصول الريدز على 6.5 مليون جنيه إسترليني لاحقاً، حال نجاح ماني في التتويج مع بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا، وحصوله على جائزة الكرة الذهبية خلال فترة تعاقده مع البافاري، وهو العرض الذي رفضه ليفربول.

ويبدو أن ماني اقترب من مغادرة قلعة أنفيلد في ظل موافقة مسؤولي ليفربول على بيعه وتحقيق استفادة مالية جراء رحيله، للمساهمة في حسم صفقة نونيز البالغ من العمر 22 عاما.

ومن المنتظر أن تكلف صفقة نونيز مسؤولي ليفربول مبلغ 68 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 17 مليون جنيه إسترليني مكافآت، مقابل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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