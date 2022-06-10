نصيحة جاريث بيل.. ويلز يستعد لكأس العالم بـ «الحيل السوداء»

المصدر: وكالات

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أكد الدولي الويلزي جاريث بيل، أنه يتعين على منتخب بلاده تعلم بعض الحيل السوداء للتحكم بسير المباراة عند الحاجة إلى ذلك.

جاءت تصريحات بيل بعدما تلقى منتخب ويلز هدفاً في الثواني الأخيرة خلال المباراة الأخيرة التي خاضها على أرضه أمام هولندا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، ليخسر المباراة بنتيجة 1/2.

وكان منتخب ويلز أدرك التعادل أمام هولندا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكنه فشل في الحفاظ على هذه النتيجة خلال ما تبقى من عمر اللقاء،

واستقبل هدفاً من الطواحين عن طريق فاوت فيغهورست في اللحظات الأخيرة.وقال بيل إنه كان يتعين على لاعبي ويلز عرقلة فرينكي دي يونغ صاحب تمريرة الهدف ل

وقف تقدمه.

وتابع جاريث في تصريحات صحفية بعد المباراة: "إحراز هدف التعادل ثم استقبال هدف الهزيمة في مرمانا كان مؤلماً، لكن يتعين علينا تعلم الحيل السوداء للتصدي لمثل هذه المواقف".

وأكمل: "علينا استغلال ذلك لاستخلاص العبر، إذا حدث هذا ثانية في كأس العالم فإن علينا القيام بما يتوجب علينا القيام به، عند اللعب في مواجهة الفرق الكبيرة ولا تفعل المطلوب منك فإنك ستتلقى عقوبة".

وكان منتخب ويلز ضمن التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد الفوز في ملحق التصفيات على منتخب أوكرانيا، لينضم إلى المجموعة التي تضم منتخبات الولايات المتحدة وإنجلترا وإيران، في منافسات المونديال.

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