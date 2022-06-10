رسمياً.. فيل فودين أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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توج فيل فودين نجم مانشستر سيتي، بلقب أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي عن الموسم المنقضي، وهي الجائزة المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

يأتي تتويج فيل فودين بهذه الجائزة، بعد حصوله على غالبية الأصوات من قادة الأندية الإنجليزية.

وساهم فودين بشكل بارز في حصد مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي، بعدما خاض 27 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 5 أهداف أخرى.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتوج فيها فيل فودين بهذه الجائزة، حيث سبق وحصد جائزة أفضل لاعب شاب في إنجلترا من قبل الرابطة في الموسم الماضي.

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