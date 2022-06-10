بعد الهزيمة من إثيوبيا..اتجاه داخل اتحاد الكرة المصري لإقالة إيهاب جلال

المصدر: البيان

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يتجه أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري لإقالة إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، عقب الهزيمة التي مني بها "الفراعنة" مساء الخميس من أثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2023.

ووفقا لموقع "مصراوي" يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات مباراة إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية، بناءً على دعوة من جمال علام رئيس الاتحاد لمناقشة أسباب الهزيمة والإطلاع على تقرير ايهاب جلال المدير الفني للفريق، على أن يتم اتخاذ عدداً من القرارات الفورية.

ويتذيل الفراعنة المجموعة الرابعة والتي تضم إثيوبيا، ومالاوي، وغينيا، بـ3 نقاط، إثر الفوز في مباراة والخسارة في أخرى.

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