رحيل أوريغي والحارس كاريوس عن ليفربول

المصدر: (لندن - أ ف ب)

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أكد نادي ليفربول، رحيل مهاجمه البلجيكي ديفوك أوريغي، وحارسه الألماني لوريس كاريوس، عن صفوفه، مع انتهاء عقديهما الشهر الجاري، وسجل أوريغي «27 عاماً» أهدافاً حاسمة، لـ «الريدز»، منها ثنائية في الـ «ريمونتادا» التاريحية أمام برشلونة، في إياب نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2019، ليقلب تخلفه صفر - 3 ذهاباً، إلى فوز برباعية نظيفة. وأثنى ليفربول على لاعبه البلجيكي الدولي،على موقعه الرسمي، وكتب «شكراً لك على 8 سنوات رائعة من الخدمة، بعدما تركت لنا العديد من الذكريات الخاصة ».

من ناحيته، ذاع صيت الحارس كاريوس «28 عاماً»، بعدما تسبب بهدفين من ثلاثية في مرماه في نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد عام 2018 «فاز ريال 3 - 1»، ليمضي معظم مسيرته في «أنفيلد» معاراً إلى ناديي بشيكتاش التركي وأونيون برلين الألماني.

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