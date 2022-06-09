غضب جماهيري عقب الهزيمة القاسية للمنتخب المصري أمام أثيوبيا

المصدر: البيان

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سادت حالة من الغضب لدى جمهور المنتخب المصري لكرة القدم عقب هزيمة "الفراعنة"، أمام المنتخب الإثيوبي بهدفين دون رد في مواجهتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023.

وعبرت الجمهاهير المصرية عن غضبها من آداء اللاعبين وتكتيك المدرب، وذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي حيث أشارت إلى ضعف آداء المنتخب المصري وعدم تقديمه الآداء اللائق بتاريخه العريق في البطولة القارية، خصوصاً وأن مرمى المنتخب الإثيوبي لم يتلق أي من الهجمات الخطرة على مرماه، حيث قدم المنتخب المصري آداء باهتاً، بالمقابل اضطر حارس مرمى منتخب الفراعنة محمد أبو جبل للذود عن مرماه إلا أنه لم يفلح نظراً لكثافة الهجوم الإثيوبي الذي أثمر عن هدفين في الشوط الأول، ولم يتمكن المنتخب المصري من تعديل النتيجة في الحصة الثانية.

ووضع داوا هوتيسا إثيوبيا في المقدمة في الدقيقة 21 بعد أن تلقى عرضية من أبو بكر ناصر الذي مر بسهولة من محمود علاء لينجح هوتيسا في وضع الكرة على يمين محمد أبو جبل حارس مصر في غفلة من رقيبه عمر جابر.

وضاعف شيمليس بيكلي النتيجة لإثيوبيا في الدقيقة 39 بعد أن تلقى تمريرة من أمانويل جيبريميكل على يمين منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية للغاية في سقف شباك أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر. وكادت أن تكون الهزيمة أكثر قسوة في الشوط الأول وحالف منتخب مصر، الذي عانى من غيابات كثيرة، الحظ في أكثر من مناسبة في ظل سيطرة كاملة من المنتخب الإثيوبي وست فرص مهدرة للتهديف بينما كانت صفوف منتخب مصر مفككة ودفاعه مخترقا بسهولة كما لم يحصل على أي فرصة أمام مرمى إثيوبيا.

جاءت الفرصة الأولى في المباراة بعد مرور ست دقائق لصالح إثيوبيا بعد إن استخلص بيكلي كرة من دفاع مصر لكنه سددها أعلى عارضة الحارس محمد أبو جبل.

مع الدقيقة 20 سدد جاتوش بانوم قلب وسط إثيوبيا كرة قوية سيطر عليها حارس مصر.

وحرم القائم الأيمن لمنتخب مصر نظيره الإثيوبي من هدف محقق في الدقيقة 25 عندما نجح أبو بكر ناصر من المرور من محمود حمدي الونش قبل أن ينفرد بالحارس أبو جبل ليضع الكرة في المرمى وترتد من القائم وتمر بمحاذاة خط المرمى في أخطر الفرص.

وأهدر جيبريميكل فرصة رابعة لإثيوبيا في الدقيقة 29 وسدد الكرة بجوار القائم الأيمن لمرمى مصر.

وألغى حكم المباراة هدفا لإثيوبيا في الدقيقة 35 أحرزه أبو بكر ناصر من عرضية بيكلي الذي كان متسللا.

وأهدر هوتيسا هدفا ثالثا لإثيوبيا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بعد أن مر من دفاع مصر وانفرد بالحارس أبو جبل الذي أبعد الكرة في اللحظة الأخيرة قبل التسديد.

ومع انطلاق الشوط الثاني تلاعب جيبريميكل بدفاع مصر وكاد أن يحرز الهدف الثالث لإثيوبيا قبل أن يتدخل حارس مصر.

وأحرز مصطفى محمد هدفا لمصر في الدقيقة 48 ألغاه الحكم بسبب ارتكاب محمود علاء مخالفة ضد حارس إثيوبيا.

واستهلت مصر مشوارها مع المدرب الجديد جلال، الذي تولى المسؤولية خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش وسط انقسام كبير حول تعيينه، بالفوز 1-صفر على ضيفتها غينيا في افتتاح مشوار التصفيات يوم الأحد الماضي.

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