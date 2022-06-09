هاري كين يحطم رقم بوبي تشارلتون ويقترب من لقب الهداف التاريخي لمنتخب انجلترا

المصدر: وام

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بعد 7 سنوات فقط من مشاركته الأولى مع المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أصبح هاري كين مهاجم توتنهام على بعد خطوات قليلة من معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في تاريخ مبارياته الدولية مع المنتخب الإنجليزي.

وأحرز كين /28 عاما/ هدف التعادل الثمين 1-1 لمنتخب بلاده في مرمى المنتخب الألماني، في الدقيقة 88 من مباراتهما بدوري أمم أوروبا ليرفع رصيده إلى 50 هدفا مع المنتخب الإنجليزي المعروف بلقب "الأسود الثلاثة".

واجتاز كين بهذا الهدف رصيد الأسطورة سير بوبي تشارلتون الذي أحرز 49 هدفا فقط في 106 مباريات دولية على مدار تاريخ مشاركاته مع المنتخب الإنجليزي.

وبهذا، انفرد كين بالمركز الثاني في قائمة أبرز هدافي المنتخب الإنجليزي على مدار التاريخ علما بأنه احتاج إلى 71 مباراة فقط ليحرز هذا العدد من الأهداف.

ولا يتفوق على كين في قائمة أبرز هدافي المنتخب الإنجليزي حاليا سوى المهاجم السابق واين روني، الذي سجل 53 هدفا في 120 مباراة.

ولكن كين يبدو قادرا على كسر رقم روني في الفترة المقبلة بل وتحقيق لقب الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي في عدد أقل كثيرا مما احتاجه روني.

وعلى المستوى العالمي، سيعادل كين بهدفه القادم رصيد أكثر من لاعب بارز مع منتخبات أخرى مثل الأسطورة الفرنسي تييري هنري الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي برصيد 51 هدفا، وهاكان شوكور الهداف التاريخي للمنتخب التركي، وكذلك أسامواه جيان الهداف التاريخي للمنتخب الغاني بنفس الرصيد.

وكان كين فضل في 2014 اللعب لإنجلترا بدلا من أيرلندا بلد والده ..وبعد تألقه مع توتنهام، استدعاه روي هودجسون المدير الفني للمنتخب الإنجليزي في مارس 2015 ضمن قائمة الفريق لمباراة ليتوانيا في تصفيات يورو 2016، وشارك اللاعب بديلا لروني في الشوط الثاني، وسجل هدفه الأول مع الفريق بعد 79 ثانية فقط من نزوله.

وتوالت أهداف اللاعب بعد ذلك حتى جاءت بطولة كأس العالم 2018 بروسيا لتشهد محطة مهمة للغاية في مسيرته الكروية ورحلته التهديفية مع المنتخب الإنجليزي حيث توج هدافا للبطولة وأحرز جائزة الحذاء الذهبي.

وخلال هذه البطولة، هز كين الشباك 6 مرات حيث أحرز هدفين في شباك تونس ثم ثلاثة أهداف /هاتريك/ أمام بنما، وذلك في أول مباراتين له ببطولات كأس العالم قبل أن يحرز هدفا من ركلة جزاء في مرمى كولومبيا بدور الـ16.

والآن، وبعدما رفع رصيده إلى 50 هدفا واجتاز رصيد الأسطورة بوبي تشارلتون، سيكون الهدف التالي لهاري كين هو معادلة الرقم القياسي لروني والانفراد بعدها بلقب الهداف التاريخي لمنتخب الأسود الثلاثة سواء من خلال ما تبقى للفريق من مباريات في دوري أمم أوروبا في يونيو الحالي وسبتمبر المقبل، أو خلال مونديال 2022 حيث تمثل مباريات الفريق في البطولتين عدة فرص مهمة أمام كين لتحقيق حلمه.

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