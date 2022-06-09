أنا الأفضل.. محمد صلاح يواصل تصريحاته المثيرة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، أحقيته بلقب أفضل لاعب في العالم، وذلك في حوار أجراه مع مجلة "فرانس فوتبول".

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن نبذة من حوارها مع محمد صلاح، مؤكدة أنه سيتم نشره السبت المقبل، ويتحدث اللاعب المصري خلاله عن مستجدات مستقبله والعديد من الكواليس الخاصة به.

ونشرت "فرانس فوتبول" غلافها الترويجي للحوار الذي تضمن تصريحاً لمحمد صلاح، قال فيه: "أريد أن يتم الاعتراف بي كأفضل لاعب في العالم".

وكان ليفربول أعلن الأربعاء تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الموسم، وتفوق صلاح الذي سجل 31 هدفاً وقدم 15 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، على حارس مرمى الريدز أليسون بيكر.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يفوز فيها صلاح بالجائزة، بعدما سبق وتوج بها موسمي 2018/2017 - 2021/2020.

وسبق وحصل محمد صلاح على لقب أفضل لاعب من اتحاد كتاب كرة القدم عن الموسم المنقضي، وجائزة أفضل لاعب في الموسم لرابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير للموسم نفسه، بخلاف حصوله على جائزة هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين مهاجم توتنهام برصيد 23 هدفاً لكل منهما، وأخيراً جائزة أفضل ممرر بالبريميرليغ.

وخاض محمد صلاح مع ليفربول منذ انضمامه إلى صفوف الريدز، 254 مباراة، سجل خلالها 156 هدفاً، وقدم 63 تمريرة حاسمة، وتوج بـ 6 بطولات، وفاز بـ 58 جائزة فردية.

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