بطل الريمونتادا التاريخية.. ليفربول يعلن رحيل أوريغي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن ليفربول، اليوم الخميس، رحيل مهاجمه البلجيكي ديفوك أوريغي، الذي ينتهي عقده مع الريدز بنهاية الشهر الجاري.

وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيترك ديفوك أوريغي النادي، عندما ينتهي عقده في نهاية يونيو".

وتابع: "شكراً أوريغي، على ثماني سنوات من الخدمة المُذهلة، لقد ترك لنا العديد من الذكريات الخاصة، ديفوك أسطورة ليفربول".

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن أوريغي يقترب من الانضمام إلى صفوف ميلان الإيطالي.

وتوج أوريغي مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس رابطة المحترفين، وكأس الاتحاد.

وخاض أوريغي مع ليفربول 175 مباراة بمختلف المسابقات، وتمكن من إحراز 41 هدفاً.

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