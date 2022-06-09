ليفربول يستقر على بديل صلاح وماني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير إنجليزية، أن ليفربول استقر على بديل الثنائي، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، بعدما أصبح هناك شكوك حول استمراره بين صفوف الريدز لاسيما أن عقد اللاعبين ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن ليفربول بصدد تقديم عرض لنادي بنفيكا البرتغالي لضم مهاجمه داروين نونيز، مقابل 100 مليون يورو.





وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول سيجد منافسه على ضم نونيز من ناديي مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد، مشددة على أن الريدز يتمسك بإتمام الصفقة تحسباً لرحيل صلاح وماني خاصة الأخير الذي يهتم بايرن ميونخ بضمه مطلع الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أنه حال إتمام صفقة انتقال نونيز إلى ليفربول مقابل 100 مليون يورو، ستكون هي الصفقة الأغلى في تاريخ الريدز، وستتجاوز صفقة انضمام الهولندي فيرجيل فان دايك، القادم من ساوثهامبتون الإنجليزي منذ أربع سنوات مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

ونجح نونيز في تسجيل 34 هدفاً وصناعة 4 أهداف مع بنفيكا خلال الموسم المنقضي بجميع المسابقات.

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