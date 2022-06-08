إيهاب جلال يحذر لاعبي المنتخب المصري من أثيوبيا

المصدر: وكالات

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أكد إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب المصري، أن فريقه يهدف للفوز على إثيوبيا في المباراة التي ستقام غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بتصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار عام 2023.

وقال جلال في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن مباراة اثيوبيا قوية وصعبة ، مشيرا إلى رغبة فريقه في تحقيق الفوز للحصول على صدارة المجموعة .

وأضاف أن منتخب مصر يواجه حظا سيئا بسبب كثرة الغيابات المتمثلة في محمد صلاح و محمد النني و محمود تريزيجيه و أحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم بسبب الإصابات .

وأثنى المدير الفني لمنتخب مصر على أرضية ملعب "استاد بينجورا"، مؤكدا أنه جيد مقارنة بالملاعب الموجودة في إفريقيا.

وبدوره، أكد عمرو السولية قائد منتخب مصر أنه لا توجد مباراة سهلة حاليا.ِ

وقال السولية: "نلعب جميع مبارياتنا للفوز، وجميع اللاعبين جاهزون للمباراة، من أجل تحقيق الانتصار الثاني والاستمرار في تصدر المجموعة".

يذكر أن منتخب مصر استهل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023" بفوز صعب على ضيفه الغيني بهدف وحيد، سجله لاعبه محمد مصطفى في الوقت القاتل قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على استاد قاهرة الدولي، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف خلف مالاوي.

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