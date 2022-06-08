حسم أمره .. محمد صلاح يكشف لأصدقائه المقربين عن ناديه المقبل

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت صحيفة بريطانية، أن النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول والدوري الانجليزي، قد حسم وجهته المقبلة بعد انتهاء عقده مع فريقه في صيف 2023.

ذكرت صحيفة "ميرور"، أن صلاح أخبر أصدقاءه المقربين، أنه حسم قراره بمغادرة ليفربول والانضمام إلى صفوف برشلونة.

ووفقا للصحيفة، قال صلاح لأصدقائه إنه كان مستعدا للتوقيع على عقد جديد مع ليفربول، قبل أن يتلقى عرضا للانتقال إلى البارسا.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة وعد محمد صلاح بمنحه راتبا كبيرا يتناسب مع طلباته.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، نقلا عن مصادرها، بأن برشلونة أبلغ محمد صلاح بإمكانية ضمه إلى الفريق الكتالوني ولكن في الصيف المقبل كصفقة مجانية بعد انتهاء تعاقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يعزز موقف برشلونة هو صفقة تسمية ملعبه لشركة سبوتيفاي مقابل ما يقرب من 235 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن محمد صلاح بالفعل أعطى وعدا بالانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل في صفقة انتقال مجانية.

ولفتت إلى أن مفاوضات برشلونة هي السبب الرئيسي وراء عدم الاتفاق على تجديد التعاقد بين ليفربول ومحمد صلاح.

وأوضحت أن عدم تجديد صلاح تعاقده مع ليفربول قبل انطلاق الموسم المقبل، قد يضطر الفريق الإنجليزي إلى قبول العروض المقدمة للنجم المصري من أجل تحقيق استفادة مادية.

وكان محمد صلاح قد أكد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، أنه مستمر مع ليفربول في الموسم المقبل وهو موعد نهاية عقده مع الفريق.

يذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي سينتهي في 2023 ورغم وجود نية لتجديد تعاقده مع الريدز إلا أن هناك خلافات بشأن الأجر الأسبوعي للاعب المصري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز