تأهل العراق وأستراليا وتركمانستان لدور الثمانية ببطولة آسيا تحت 23 سنة

المصدر: وام

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تأهل المنتخبان العراقي والأسترالي إلى دور الثمانية ببطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية /تحت 23 عاما/ لكرة القدم ، بفوز الأول على نظيره الكويتي 3-1 والثاني على نظيره الأردني 1-0 اليوم في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا في أوزبكستان.

كما رافق منتخب تركمانستان نظيره الأوزبكي صاحب الأرض إلى دور الثمانية عن المجموعة الأولى بتعادله 2-2 مع المنتخب القطري وتعادل أوزبكستان مع إيران 1-1 في المجموعة الأولى.

في المجموعة الثانية ، رفع المنتخب الأسترالي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة اثر فوزه الثمين على الأردن ، ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني ليشق الفريقان طريقهما إلى دور الثمانية ، فيما ودع المنتخب الأردني البطولة رسميا بتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وكان المنتخب الكويتي خرج فعليا من دائرة المنافسة على التأهل قبل مباريات هذه الجولة التي مني فيها بالهزيمة الثالثة على التوالي.

وفي المجموعة الأولى ، حجز منتخب تركمانستان بطاقة التأهل الثانية من هذه المجموعة إلى دور الثمانية حيث رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف نظيره الأوزبكي الذي تأهل رسميا قبل مباريات هذه الجولة وعزز صدارته للمجموعة بالتعادل في مباراة اليوم مع إيران.

ورفع كل من المنتخبين الإيراني والقطري رصيدهما إلى نقطتين في المركزين الثالث والرابع على الترتيب وودعا البطولة من الدور الأول.

ويلتقي المنتخب الأسترالي منتخب تركمانستان فيما يواجه المنتخب العراقي نظيره الأوزبكي في دو الثمانية للبطولة يوم السبت المقبل.

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