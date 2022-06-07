ليفاندوفسكي يبحث "عن شغف إضافي" خارج أسوار بايرن ميونيخ

المصدر: أ ف ب

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برّر الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي رغبته بالرحيل عن بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم في آخر عشر سنوات، بأنه يبحث عن "شغف إضافي في الحياة".

وفي تدوين صوتي نُشر الإثنين على موقع أونيت (Onet.pl) البولندي، ردّ ليفاندوفسكي (33 عاماً) عما إذا كان يرغب بترك النادي البافاري بحثاً عن مال إضافي أو شغف إضافي في الحياة، قائلاً من دون تردّد "شغف في الحياة".

شرح الهداف الذي يتردّد أن برشلونة الإسباني راغب في ضمه مقابل 32 مليون يورو "في بادئ الأمر، انطفأ شيئ بداخلي، وهو شيء لا يمكن تجاوزه أو تعويضه".

وكشف "ليفا" الأسبوع الماضي في مؤتمر صحافي لمنتخب بلاده عدم إمكانية استمراره مع بايرن "قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت. لا أستطيع تصوّر تعاون جديد في المستقبل بعد الذي حصل في الأشهر الأخيرة. آمل ألا يحتفظ النادي بخدماتي لمجرد أنه يستطيع ذلك. أعتقد أن الانتقال هو أفضل الحلول لجميع الأطراف".

يدافع ليفاندوفسكي عن ألوان النادي البافاري منذ عام 2014 مسجلاً له 344 هدفاً، وينتهي عقده الحالي في نهاية عام 2023، ما يعني أن بقاءه مع بايرن لموسم إضافي دون تجديد عقده سيجعل منه لاعباً حراً الموسم المقبل ويرحل دون مقابل.

تابع ليفاندوفسكي الإثنين "مع ما حققته بفضل بايرن وبايرن بفضلي، من المستحسن إيجاد حل مقبول للطرفين وعدم اتخاذ قرار احادي".

وبعد ثماني سنوات في صفوف "ريكوردمايستر" فإن "الوفاء والاحترام أهم من الأعمال"، مصراً أنه سيترك في بايرن "أصدقاء" وليس "متعاونين".

ولطالما أكد مسؤولو بايرن ميونيخ أنهم لن يتخلوا عن هدافهم البولندي، لكنهم في المقابل لا يريدون خسارته بلا مقابل في نهاية عقده لا سيما أنه رفض تجديده.

وتوج أفضل لاعب في العالم (جائزة فيفا) مرتين توالياً، مع بايرن ميونيخ على الخصوص بلقب دوري أبطال أوروبا 2020 وثمانية ألقاب في البوندسليغا، أضافها إلى لقبيه الأولين مع بوروسيا دورتموند.

حطم عدداً كبيراً من الأرقام القياسية كهداف، وكان أبرزها عدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الألماني. مع 41 هدفاً الموسم الماضي، حطّم رقماً قياسياً يعود لسنوات عدة: 40 هدفاً للمدفعجي غيرد مولر في موسم 1971-1972.

في دوري أبطال أوروبا، يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة حيث يتقاسمه مع مهاجم ريال مدريد الإسباني الدولي الفرنسي كريم بنزيمة (86 هدفًا لكل منهما)، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر (140 هدفًا) والأرجنتيني ليونيل ميسي (125 هدفًا).



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