المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مواعيد مباريات النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وتوج ريال مدريد الإسباني بلقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال، بعد التغلب على ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد، ليضيف النجمة الرابعة عشرة إلى سجل تاريخه.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن دور المجموعات سيبدأ سبتمبر المقبل على أن ينتهي نوفمبر 2022، قبل بدء فترة التوقف لخوض منافسات كأس العالم 2022.

ويبدأ دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا فبراير 2023، ثم تبدأ مباريات ربع النهائي في إبريل، ونصف النهائي في مايو، على أن تقام المباراة النهائية 10 يونيو 2023 بمدينة إسطنبول.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023/2022

الجولة الأولى 6 و7 سبتمبر 2022

الجولة الثانية 13 و14 سبتمبر 2022

الجولة الثالثة 4 و5 أكتوبر 2022

الجولة الرابعة 11 و12 أكتوبر 2022

الجولة الخامسة 25 و26 أكتوبر 2022

الجولة السادسة 1 و2 نوفمبر 2022

مواعيد مباريات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023/2022

تلعب مباريات هذا الدور من بطولة دوري أبطال أوروبا، أيام 14 و15 و21 و22 فبراير 2023، وتستكمل أيام 7 و8 و14 و15 مارس 2023

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023/2022

تقام مباريات ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا أيام 11 و12 و18 و19 إبريل 2023

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023/2022

تقام مباريات نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا أيام 9 و10 و16 و17 مايو 2023

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023/2022

تقام المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023/2022 10 يونيو 2023، بمدينة إسطنبول التركية.

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