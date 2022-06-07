تعادل فرنسا وكرواتيا في دوري أمم أوروبا

المصدر: وام

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واصل المنتخب الفرنسي لكرة القدم بدايته المهتزة في رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة دوري أمم أوروبا وتعادل 1-1 مع مضيفه الكرواتي مساء الاثنين بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

وحصد كل من المنتخبين النقطة الأولى له في البطولة من خلال التعادل في هذه المباراة بعدما خسر المنتخب الفرنسي 1-2 أمام نظيره الدنماركي في الجولة الأولى التي شهدت أيضا خسارة كرواتيا أمام النمسا 0-3.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم تقدم أدريان رابيو بهدف للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 52، وتعادل أندري كراماريتش لكرواتيا من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

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