تأجيل مباراة النمسا والدنمارك بسبب انقطاع التيار الكهربائي

المصدر: د ب ا

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تقرر تأجيل مباراة النمسا والدنمارك، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن ملعب "إرنست هابل" في العاصمة النمساوية فيينا.

وذكر الاتحاد النمساوي للعبة أن المباراة ستقام بعد موعدها الأصلي بساعة ونصف، حتى إصلاح العطل.

يذكر أن المنتخب النمساوي كان قد حقق الفوز في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بالمستوى الأول بالمسابقة، على حساب مضيفه المنتخب الكرواتي 3 / صفر.

وتضم المجموعة أيضا منتخبي فرنسا وكرواتيا.

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