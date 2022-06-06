من أجل ليفاندوفسكي.. تشافي يستقر على ضحية برشلونة

المصدر: البيان

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استقر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، على اللاعب الضحية الذي سيتم الاستغناء عن خدماته، نظير تعاقد النادي الكتالوني، مع البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي سيضحي بالهولندي فرينكي دي يونغ، من أجل إتمام صفقة ليفاندوفسكي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن تشافي تحدث مع مسؤولي برشلونة وأكد لهم أنه يعتبر فرينكي واحد من اللاعبين المميزين، إلا أنه يتعين عليه في بعض الأحيان التضحية ببعض اللاعبين المهمين، من أجل التوقيع مع لاعب آخر.

وعلى الرغم من أن فرينكي دي يونج لا يلعب بنفس مركز ليفاندوفسكي، إلا أن مسؤولي برشلونة اتفقوا مع تشافي على تخفيض فاتورة رواتب اللاعبين السنوية من خلال بيع بعضهم، لحل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي الكتالوني حالياً.

ويرى تشافي أن مشكلة برشلونة، تكمن في العقم التهديفي خاصة بعد رحيل الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان غريزمان، لذلك من الضروري حسم صفقة ليفاندوفسكي.

وينتهي تعاقد ليفا مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم المقبل، إلا أنه أعلن في وقت سابق رحيله عن العملاق البافاري الصيف الجاري وعدم الانتظار لحين انتهاء عقده.

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