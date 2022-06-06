الأعلى أجراً في العالم.. باريس يغري زيدان بعرض خيالي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يعقد مسؤولو نادي باريس سان جيرمان، غداً الثلاثاء، جلسة مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، في قطر، لحسم المفاوضات حول توليه منصب المدير الفني للعملاق الباريسي بداية من الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن زيدان اجتمع مع مسؤولي باريس سان جيرمان الإثنين الماضي، على هامش المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، التي حضرها الطرفين، مشيرة إلى أنهما اتفقا على عقد جلسة جديدة الثلاثاء لحسم المفاوضات.

ورفع باريس سان جيرمان عرضه المالي لزيدان، ليحصل بموجبه المدرب الفرنسي على راتب قدره 25 مليون يورو في الموسم الواحد، حال موافقته على تدريب البي سي جي.

وحال موافقة زيدان على عرض باريس، سيكون المدرب الفرنسي هو الأعلى أجراً في العالم، ويليه سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، ثم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان لم يحسم موقفه بعد من قبول العرض، لاسيما أنه يمني نفسه بتولي تدريب منتخب فرنسا، خلفاً للمدرب الحالي ديديه ديشامب.

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