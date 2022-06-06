بكاء والدة كريستيانو رونالدو في ليلة تألق نجلها (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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لم تتمكن والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من حبس دموعها أثناء متابعتها مباراة البرتغال وسويسرا من مدرجات ملعب جوزيه ألفالادي في بطولة دوري الأمم الأوروبية التي أقيمت أمس الأحد، إذ شهد اللقاء تألق كبير للاعب المخضرم، الذي قاد منتخب بلاده لاكتساح المنتخب السويسري برباعية نظيفة، وقع على هدفين منها.

وافتتح ويليام كارفاليو أهداف البرتغال بعد ربع ساعة من بداية المباراة، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو هدفين متتاليين في الدقيقتين 35 و40، وأضاف جواو كانسيلو الهدف الرابع للبرتغال في الدقيقة 68.

وبعد تسجيل رونالدو هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب البرتغال في مرمى سويسرا، انخرطت والدته ماريا دولوريس في البكاء، وهو ما ظهر في اللقطات التسجيلية للمباراة، قبل أن يقوم النجم البرتغالي بتوجيه تحية لها من أرض الملعب، وأهداها الهدفين.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف الدولية إلى 117 هدفاً في صدارة هدافي المنتخبات.

ويحتل منتخب البرتغال صدارة مجموعته ببطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد 4 نقاط، متفوقاً على جمهورية التشيك بفارق الأهداف.

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