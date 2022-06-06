التونسية أنس جابر رابعة في أعلى تصنيف في مسيرتها

المصدر: أ ف ب

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ارتقت التونسية أنس جابر الى أعلى مرتبة في مسيرتها ضمن تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي ايه" لكرة المضرب، بعد تقدمها الاثنين الى المركز الرابع رغم مشاركة مخيبة هذا العام في بطولة رولان غاروس التي دخلتها كمرشحة قوية للمنافسة على اللقب.

بعد تتويجها في دورة مدريد وحلولها وصيفة للمصنفة أولى البولندية إيغا شفيونتيك في روما، وكلاهما ضمن دورات الألف، كانت جابر مرشحة للمنافسة بقوة على الكأس في باريس مع استمرار سعيها للقب أول في البطولات الكبرى.

إلا أنها خرجت بشكل مفاجئ من الدور الاول على يد البولندية ماغدا لينيت بخسارتها بثلاث مجموعات. ورغم هذه الانتكاسة، تمكنت من التقدم مركزين نتيجة خروج العديد من المصنفات الاوليات من أدوار مبكرة، أبرزهن بطلة الموسم الماضي التشيكية باربورا كرايتشيكوفا التي خسرت وصافة التصنيف وتراجعت 12 مركزًا الى المرتبة 14 بسبب النقاط التي خسرتها جرّاء خروجها من الدور الاول أيضًا.

وكانت جابر (27 عامًا) ارتقت منتصف الشهر الفائت الى المركز السادس الذي كان أيضًا الاعلى في مسيرتها بعد أن أصبحت العام الماضي أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم.

وواصلت شفيونتيك التحليق خارج السرب ووسّعت الفارق الى أكثر من أربعة آلاف نقطة عن أقرب منافساتها، الوصيفة الجديدة الإستونية أنيت كونتافيت التي تقدمت ثلاثة مراكز رغم خروجها افتتاحًا في العاصمة الفرنسية.

للمرة الاولى في العصر الحديث للعبة (أي منذ 1968)، بقيت مصنفة واحدة من العشر الاوليات في الدور الرابع في رولان غاروس، ما مهّد الطريق أمام شفيونتيك للتتويج بلقبها الثاني الكبير بعد الاول في باريس أيضًا عام 2020.

ورفعت ابن الـ21 عامًا ألقابها الى ستة هذا العام إثر سلسلة من 35 انتصارًا تواليًا، عادلت بها تلك التي حققتها الأميركية فينوس وليامس في العام 2000، الأطول في الألفية الثالثة.

واقتربت الاميركية اليافعة كوكو غوف (18 عامًا)، وصيفة شفيونتيك السبت، من العشر الاوليات وتقدمت 10 مراكز الى المرتبة 13 في أفضل تصنيف خلال مسيرتها، بعد بلوغها أول نهائي كبير في مسيرتها، لتكون أصغر لاعبة بين المصنفات المئة الاوليات.

لدى الرجال، تقدم الإسباني رافايل نادال مرتبة الى المركز الرابع بعد أن عزز ابن الـ36 عاماً رقمه القياسي في عدد ألقاب بطولة رولان غاروس والالقاب الكبرى، بتحقيقه الاحد الكأس الرابعة عشرة في باريس والـ22 في الـ"غراند سلام".

وبعد سقوطه في ربع النهائي ضد نادال وتنازله عن لقب البطولة الفرنسية، حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على الصدارة لكنه سيخسرها الاسبوع المقبل لصالح الروسي دانييل مدفيديف ويتراجع الى المركز الثالث خلف الالماني ألكسندر زفيريف الذي كشف أنه يعاني على الأرجح من تمزق في "العديد" من أربطة الكاحل بعد الإصابة التي منعته الجمعة من إكمال مباراته ضد نادال في نصف نهائي رولان غاروس.

وتقدم كاسبر رود الى المركز السادس الاعلى في مسيرته بعد أن أصبح أول نروجي يبلغ نهائي بطولة كبرى في التاريخ قبل أن يسقط أمام استاذه ومثاله الأعلى نادال الذي تأسس ابن الـ23 عاماً في أكاديميته.

- تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 8770 نقطة

2- الروسي دانييل مدفيديف 8160

3- الألماني ألكسندر زفيريف 7795

4- الإسباني رافايل نادال 7525 (+1)

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6100 (-1)

6- النروجي كاسبر رود 5050 (+2)

7- الإسباني كارلوس ألكاراس 5005 (-1)

8- الروسي أندري روبليف 4260 (-1)

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3955

10- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3850

- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- البولندية إيغا شفيونتيك 8631 نقطة

2- الإستونية أنيت كونتافيت 4326 (+3)

3- الإسبانية باولا بادوسا 4245 (+1)

4- التونسية أنس جابر 4150 (+2)

5- اليونانية ماريا ساكّاري 4016 (-2)

6- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3966 (+1)

7- التشيكية كارولينا بليشكوفا 3678 (+3)

8- الأميركية جيسيكا بيغولا 3255 (+3)

9- الاميركية دانيال كولينز 3255

10- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 3060



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