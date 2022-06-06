ميسي يسجل 5 أهداف ويقود الأرجنتين للفوز على إستونيا وديا

المصدر: د ب ا

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سجل ليونيل ميسي خمسة أهداف ليقود المنتخب الأرجنتيني للفوز على نظيره منتخب إستونيا 5 / صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما الأحد بملعب السادار في إسبانيا.

وسجل ميسي أهدافه الخمسة في الدقائق الثامنة، من ركلة جزاء، والأخيرة من الشوط الأول و47 و71 و76.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره البرازيلي وديا يوم السبت المقبل.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني للمشاركة في بطولة كأس العالم بقطر، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة مع منتخبات السعودية وبولندا والمكسيك.

ويستعد منتخب إستونيا، الذي فشل في التأهل لكأس العالم، لمواجهة منتخب مالطا يوم الخميس المقبل في دوري أمم أوروبا.

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