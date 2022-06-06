استطلاع «البيان »: 80 %بنزيمة الأحق بالكرة الذهبية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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رأى المشاركون في استطلاع «البيان»، أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، أقوى المرشحين للكرة الذهبية في عام 2022، بعد قيادة ناديه ريال مدريد الإسباني، إلى التتويج منذ أيام قليلة، بطلاً لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إلى جانب قيادته للنادي «الملكي» للتتويج بدرع الدوري الإسباني، ليكون المرشح الأوحد تقريباً للحصول أخيراً على الجائزة التي احتكرها البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي لأكثر من عقد من الزمن.

وصوّت 80% مقابل 20% من إجمالي المشاركين في استطلاع الرأي، على أحقية بنزيمة، للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، وذلك بعدما حصد 76% مقابل 24%، من أصوات المشاركين في التصويت عبر موقع «البيان»، و84% مقابل 16%، من المشاركين في التصويت عبر حساب «البيان» على «تويتر»، مع العلم أنه سيتم اختيار الفائز بجائزة موسم 2021 - 2022 في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين من قبل لجنة تحكيم مكونة من 100 صحافي، يمثلون المنتخبات الـ100 الأولى في التصنيف العالمي، والذي يصدره الاتحاد الدولي.

مستوى

وأيد يوسف السيد لاعب شباب الأهلي السابق، نتيجة التصويت الجماهيري، وأكد أنه ليس هناك خلاف على أحقية بنزيمة، في الحصول على الكرة الذهبية هذا العام على ضوء المستويات القوية التي يقدمها مع الريال أو مع منتخب بلاده، في الوقت الذي تراجعت فيه مستويات عدد كبير من النجوم، وفي مقدمتهم رونالدو وميسي، فيما لم يحقق النجم المصري محمد صلاح، رغم ما يقدمه من مستويات قوية، درع الدوري الإنجليزي مع ليفربول، وخسر مع فريقه نهائي أبطال أوروبا أمام الريال، كما لم يحقق شيئاً مع المنتخب المصري، والذي خسر نهائي كأس أمم أفريقيا، ولم ينجح في الوصول إلى كأس العالم في قطر 2022.

تكريم

وأوضح: «أنا لست من مشجعي ريال مدريد، ومع هذا أرى أن المجهود والمستويات التي يقدمها بنزيمة وفي عمره الحالي 34 عاماً، يعتبر شيئاً مميزاً يستحق عليه التكريم هذا الموسم، في وقت تراجع فيه مستوى العديد من النجوم، وفشل أغلبهم في تحقيق أي إنجازات مع أنديتهم، ومن وجهة نظري الشخصية لا أرى سوى بنزيمة، هو من يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب هذا العام، وأتمنى أن يوفق أيضاً، مع المنتخب الفرنسي في حملة الدفاع عن لقب كأس العالم».

وعن تجربة الحضور لنهائي دوري أبطال أوروبا، قال يوسف السيد: «توفرت لي الفرصة لحضور هذا النهائي الكبير، ورغم أنني لست من مشجعي الريال أو ليفربول، ولكن مجرد التواجد في مثل هذا الحدث (الأوروبي - العالمي)، ذكرى تاريخية مهمة لكل منتسبي كرة القدم، واستمتعت بالأجواء الجماهيرية الرائعة، والمشكلات التي حدثت في خروج ودخول الجماهير، كانت في جانب جماهير ليفربول».

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