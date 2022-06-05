هالك لـ «البيان الرياضي»: محمد صلاح من كوكب ميسي ورونالدو

المصدر: بيلو هورزينتي- خاص البيان الرياضي

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أكد البرازيلي جيفانيلدو فييرا دي سوزا المعروف بـ «هالك» نجم أتلتيكو مينيرو أحد أبرز الأندية البرازيلية أن ما يقدمه المصري محمد صلاح من مستويات رائعة وقوية ومساهمته الفعّالة في كل النتائج الجيدة التي حصدها فريقه ليفربول يجعله ضمن كوكب الثنائي الأسطوري ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وهو يمتلك كل المقومات ليكون أفضل لاعب في العالم. واعترف هالك أن الحنين يراوده لخوض تجربة جديدة مع منتخب بلاده والمشاركة معه في كأس العالم قطر 2022 رغم تقدمه في السن وبلوغه 35 عاماً، مشيراً إلى أنه لا يرى سبباً يمنعه من تحقيق حلمه الجديد طالما أنه متألق ويثبت يوماً بعد آخر أنه أحد أبرز المهاجمين الحاليين في الدوري البرازيلي.

وكشف هالك في حواره مع «البيان» ارتباطه القوي بدبي التي تعود على زيارتها في مناسبات عدة، وأنه يتوق لزيارتها مرة أخرى للاستمتاع بسحرها. وخاض هالك العديد من التجارب الاحترافية خارج البرازيل أبرزها في الدوري الياباني مع نادي كاواساكي ثم نادي بورتو البرتغالي وسانت بطرسبرغ الروسي وشنغهاي الصيني قبل العودة إلى الدوري البرازيلي العام الماضي من بوابة أتلتيكو مينيرو.

ألقاب

ماذا يعني لك الفوز بجميع الألقاب مع أتلتيكو مينيرو العام الماضي وأنت في سن 35؟

العودة إلى الدوري البرازيلي بعد 16 عاماً قضيتها في الخارج، أسعدتني كثيراً، لطالما تمنيت أن أعود يوماً ما من حيث انطلقت، واليوم أعيش تجربة رائعة افتقدتها طيلة هذه السنوات واللعب بنادٍ كبير بحجم أتلتيكو مينيرو، يضاعف سعادتي خصوصاً بعد الفوز بلقب الدوري الغائب عن النادي منذ 50 عاماً، إنه إنجاز تاريخي سيظل علامة فارقة في مسيرتي.

هل ما زالت لديك الرغبة في اللعب للمنتخب البرازيلي واللعب في كأس العالم وما هي حظوظ البرازيل في مونديال قطر؟

كل لاعب يتمنى العودة وتمثيل بلاده، خصوصاً عند الحديث عن منتخب البرازيل، إنه واحد من المنتخبات المفضلة والأكثر احتراماً في العالم، وهو حلم كل لاعب، أحاول أن أكون دائماً في أفضل مستوياتي حتى يتسنى لي الحصول على فرص جديدة للعب والدفاع عن بلدي، أعرف أن هذا الأمر صعب ولكنني أحرص على بذل المزيد من الجهود ربما أحصل عن فرصة اللعب في كأس العالم مرة أخرى.

فكرة

ظهرت أخيراً فكرة تنظيم كأس العالم كل سنتين، هل تؤيد هذا المقترح؟

إقامة حدث كروي كبير كل عامين فكرة جيدة، العالم كله سيكون متحمساً لمشاهدة المباريات، وسيكون هناك المزيد من الأحداث من هذا النوع في وقت أقل، أنا أيضاً من المتحمسين للفكرة، وأعتقد أنه أمر رائع، خصوصاً أن اللاعبين سيخوضون المزيد من بطولات كأس العالم، نحن نعلم مقدار هذا الحماس والجهد للمشاركة في البطولة كل أربع سنوات، في حال تمكنا من جعلها كل عامين سيكون الأمر ممتعاً للغاية.

هل زرت دبي من قبل؟ وكيف كانت تجربتك هناك؟

دبي مدينة ساحرة وقريبة من قلبي، لقد زرتها أكثر من مرة لأني أعشقها كثيراً وأحظى فيها بحفاوة الاستقبال من الجميع، إنهم يحبون كرة القدم، ويحبون البرازيليين، آمل أن أزورها في مناسبات أخرى، الحياة جميلة فيها من كل النواحي، أسلوب العيش والأمان والخدمات الراقية، إضافة إلى وجود العديد من الأصدقاء العرب والبرازيليين هناك.

موهوب

من الأفضل بالنسبة لك: مبابي أم صلاح؟

مقارنة صعبة لأن صفات كل لاعب تختلف عن الآخر، صلاح اليوم يحلق عالياً بالطبع، وساهم في كل النتائج الرائعة التي حققها ليفربول، مبابي لاعب رائع، لديه كل شيء ليكون الأفضل في العالم، لكن صلاح، بفضل ما قدمه في السنوات القليلة الماضية في ليفربول، بدأ يقترب من ميسي ورونالدو.

من هو لاعبك المفضل ميسي أم كريستيانو رونالدو؟

أحب كرة القدم ونحن نتعلم من الاختلاف الموجود بين اللاعبين، الاثنان متميّزان، ميسي عبقري موهوب بالفطرة، السحر الذي يمتلكه في الملعب لا يصدق، غالباً ما يقارنه الناس برونالدينيو غاوتشو عندما كان في أوج شبابه.

كما أنني أرفع قبعتي لكريستيانو رونالدو، صاحب العقلية الاحترافية 100%، لقد لعبت ضده عام 2008، في دوري أبطال أوروبا، في مواجهة بورتو ومانشستر يونايتد، تعادلنا 2-2 خارج الديار وخسرنا 1-0 على أرضنا بهدف رونالدو، منذ ذلك الوقت كان لديه خصائص مختلفة، كان أكثر من مجرد مراوغ أنه يدخل من بين الجميع ويغير طريقة لعبه، لكنه يحافظ دائماً على المستوى العالي والعدد الكبير من الأهداف، إنه رجل يستحق كل الاحترام.

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