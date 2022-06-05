صحيفة إنجليزية: محمد صلاح إلى برشلونة

المصدر: البيان

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كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن نجم ليفربول المصري محمد صلاح، أعطى برشلونة وعداً شفوياً بالانتقال إلى صفوفه في صفقة انتقال حر.

ووفقاً لمصادر الصحيفة، فإن برشلونة أبلغ صلاح بأنه يرغب في ضمه خلال الصيف المقبل، لكن في صفقة مجانية بعد انتهاء تعاقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يعزز موقف برشلونة هو صفقة تسمية ملعبه لشركة "سبوتيفاي" مقابل ما يقرب من 235 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن محمد صلاح بالفعل أعطى وعداً بالانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل في صفقة انتقال مجانية.

ولفتت إلى أن مفاوضات برشلونة هي السبب الرئيسي وراء عدم الاتفاق على تجديد التعاقد بين ليفربول ومحمد صلاح.

وأوضحت أن عدم تجديد صلاح تعاقده مع ليفربول قبل انطلاق الموسم المقبل، قد يضطر الفريق الإنجليزي إلى قبول العروض المقدمة للنجم المصري من أجل تحقيق استفادة مادية.

وكان محمد صلاح قد أكد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، أنه مستمر مع ليفربول في الموسم المقبل وهو موعد نهاية عقده مع الفريق.

يذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي سينتهي في 2023 ورغم وجود نية لتجديد تعاقده مع الريدز إلا أن هناك خلافات بشأن الأجر الأسبوعي للاعب المصري.

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