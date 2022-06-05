نجم أرسنال يعلن إسلامه ويغير اسمه

المصدر: البيان

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أعلن نجم نادي أرسنال الإنجليزي، الدولي الغاني توماس بارتي، بشكل رسمي اعتناقه الدين الإسلامي وتغيير اسمه إلى يعقوب.

وقال بارتي في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تحول للإسلام بسبب المرأة ولا حرج في ذلك.

وأضاف في الفيديو: "لدي فتاة أحبها، لكن لا توجد مشكلة.. لقد نشأت مع مسلمين لذا لا يوجد فارق".

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى اعتناق بارتي للإسلام بسبب صور انتشرت له برفقة أحد الشيوخ في مكتب مأذون شرعي.

وشارك بارتي مع أرسنال خلال الموسم المنقضي في 26 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر.

وقاد بارتي منتخب غانا للتأهل لكأس العالم 2022.

وأوقعت القرعة غانا في المجموعة الثامنة بجانب كل من البرتغال وكوريا الجنوبية وأوروجواي.

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