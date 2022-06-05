لعشاق رونالدو..جائزة جديدة للدون

المصدر: البيان

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حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد جائزة جديدة بنيل هدفه في مرمى توتنهام بملعب أولد ترافورد في شهر مارس الماضي على النسبة الأعلى من تصويت جماهير النادي، ليضيف جائزة فردية جديدة لقائمة جوائزه عن موسم الكروي 2021-2022.

وأعلن اليونايتد فوز رونالدو، عبر تغريدة على موقعه الرسمي وحسابه على توتير، جاء فيها، "ويستمر رونالدو في حصد الجوائز! هدف الدون أمام توتنهام يفوز بجائزة هدف الموسم في يونايتد".

وأحرز رونالدو "هاتريك" فى تلك المباراة، ليساهم بشكل رئيسي فى خروج الشياطين منتصرين بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام الفريق اللندني.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أول أمس، تتويج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل لاعب في الفريق موسم 2022/2021.

ونافس كريستيانو رونالدو زميليه في اليونايتد دافيد دي خيا وفريد على حصد هذه الجائزة، ولكن تصويت الجمهور منح كريستيانو لقب أفضل لاعب في الموسم المنقضي بمانشستر يونايتد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة لرونالدو، وأعلن تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العام.

ونجح رونالدو في تسجيل 24 هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى، في 39 لقاء خاضه بمختلف المسابقات مع الشياطين الحمر، خلال الموسم المنقضي.

وعلى صعيد الدوري الإنجليزي فقط، سجل رونالدو 18 هدفاً وصنع 3 أهداف في 30 لقاء، الأمر الذي يعكس تألقه الملفت رغم تراجع مستوى فريقه بشكل عام خلال الفترة الأخيرة.

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