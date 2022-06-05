نسيم حميد يتصارع مع أشقائه على ميراث بـ12 مليون إسترليني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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كشف علي شقيق الملاكم البريطاني السابق نسيم حميد (48 عاماً)، إنه يخوض نزاعا عائليا على ميراث قيمته 12 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت صحيفة «ذا صن»، أن نسيم، يطالب بكل ثروة والديه الراحلين، لكن أشقائه يتنافسون معه على الثروة، والخلاف يدور حول الأموال التي أعطاها نسيم لوالديه لشراء عقار، وارتفعت قيمته بعدها إلى 12 مليون جنيه إسترليني.

ويصر أشقاء نسيم الثمانية، بقيادة شقيقه رياض المقيم في دبي، على أنها هدية منه لوالديه، وليست استثمارًا، ولذا هم يتواصلون عبر المحامين منذ وفاة والدتهم قبل عامين لتقسيم الميراث. فيما يعتبر نسيم الذي ازداد وزنه بصورة كبيرة بعد الاعتزال عام 2002، وكان عمره وقتها 28 عاماً، وتقدر ثروته بـ50 مليون جنيه إسترليني، أنه يستحق الحصول على العقار كاملاً.

وأضاف علي، والذي يعيش في شيفيلد، حيث وُلد نسيم: «خسر نسيم الكثير من ثروته، بما في ذلك أكبر مزرعة مانجو في اليمن، والتي أصبحت الآن ميتة».

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