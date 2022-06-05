صلاح ينتظر وعد برشلونة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تلقى النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، وعداً من نادي برشلونة الإسباني، بضم اللاعب إلى صفوفه عقب نهاية عقده مع ليفربول عام 2023، في صفقة انتقال حر.

وأكدت صحيفة «ذا ميرور» الإنجليزية، أن سبب استمرار صلاح موسم آخر في آنفيلد، هو وعد برشلونة بانتظاره حتى الصيف المقبل، حيث سيصل إلى كامب نو مجانًا عند انتهاء عقده في يونيو 2023.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول مقتنع بأن هذا الوعد أحد الأسباب الرئيسية وراء قرار صلاح بالبقاء لمدة عام إضافي معه، رغم من وجود عروض مهمة للتعاقد مع اللاعب.

وأوضحت الصحيفة، إلى أن المهاجم المصري سبق واعترف بالفعل في تصريحات سابقة، بعظمة برشلونة وريال مدريد، وترك الباب مفتوحًا للعب يومًا ما في الكامب نو.

وكان صلاح، قد أكد قبل نهائي دوري الأبطال، أنه سيستمر موسم آخر مع ليفربول، ولكن ترك الباب مفتوحاً حول مستقبله اعتبارًا من يونيو 2023.

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