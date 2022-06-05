مفاجأة.. صلاح يرغب في الرحيل إلى هذا النادي

المصدر: وكالات

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فجرت صحيفة “اندبندنت” البريطانية مفاجأة بشأن رغبة النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، في الرحيل إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وقالت الصحيفة: “بعض المقربين من صلاح أكدوا أنه لا يزال يحلم باللعب في الدوري الإسباني، وأنه يفضل بالأخص فريق ريال مدريد”.

وتابعت: ولكن الأزمة هنا هل ريال مدريد قادر على دفع راتب محمد صلاح؟

ووفقًا لصحيفة «ذا أثلتيك» فيمكن أن ينضم صلاح، الذي ينتهي عقده في عام 2023، إلى فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز في الصيف المقبل مجانًا، كما قيل في بعض التقارير الأيام الماضية.

وتابعت مع عدم وجود انفراجة فيما يتعلق بالتوقيع على تمديد العقد مع ليفربول، فإن اللاعب المصري الدولي، الذي كشف بالفعل أنه سيكون متواجدا في ليفربول الموسم المقبل.

وواصلت الصحيفة فإن مالكي نادي ميرسيسايد ليسوا سعداء بهذا التطور، وينظرون إلى تهديد انضمام صلاح إلى نادٍ إنجليزي آخر على أنه «تكتيك» واضح من اللاعب ووكيله، للحصول ما يريدون، مع عدم استجابة المسؤولين داخل آنفيلد.

وأردفت أن ليفربول ليس لديه أي نية في زعزعة هيكل الأجور، لجعل راتب صلاح ضعف ما يحصل عليه فيرجيل فان ديك، والذي يتقاضى حوالي 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وكان محمد صلاح قد فاز بجائزة الحذاء الذهبي، حيث هو هداف الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 23 هدفا.

وحصد صلاح أيضًا جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي برصيد 13 تمريرة حاسمة.

وكان ليفربول قد خسر الدوري الإنجليزي، والذي توّج به فريق مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة.

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع نادي ليفربول صيف 2023 ولم يجدد تعاقده مع الريدز حتى الآن بسبب أمور مالية.

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