تعادل إيطاليا مع ألمانيا وفوز المجر على إنجلترا في دوري الأمم الأوروبي

المصدر: د ب ا

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خيم التعادل الإيجابي 1 /1 على مباراة منتخب إيطاليا مع ضيفه منتخب ألمانيا السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبي لكرة القدم.

واستهل منتخب إنجلترا مشواره في البطولة بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه المجري صفر/ 1.

وعلى ملعب ريناتو دال آرا في بولونيا، انتهى الشوط الأول من مباراة إيطاليا وألمانيا بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تقدم لورينزو بيليجريني لاعب روما بهدف للازوري في الدقيقة 70 بعد مجهود فردي مميز من ويلفريد جنونتو في الناحية اليمنى قبل أن يرسل عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بيليجريني بتسديدة قوية في الشباك.

ولكن بعد ثلاث دقائق فقط أدرك جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ التعادل لألمانيا بعد هجمة منظمة أنهاها جوناس هوفمان بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد المدافعين وتهيأت أمام أقدام كيميش الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة في الشباك.

وتصدر منتخب المجر ترتيب المجموعة بثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة لإيطاليا وألمانيا وظلت إنجلترا بدون رصيد من النقاط.

وعلى ملعب بوشكاش أرينا، سجل دومينيك سزوبوسزلاي لاعب وسط لايبزج الألماني هدف الفوز لمنتخب المجر من ضربة جزاء في الدقيقة 66.

وتعرض لاعبو المنتخب الإنجليزي لهتافات استهجان من قبل الجماهير المجرية لدى الانحناء على ركبة واحدة كإشارة على مناهضة العنصرية، قبل مباراة الفريقين في بودابست.

ورغم العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بحق جماهير المنتخب المجري، نتيجة لسلوكها في يورو 2020 ، شهدت المواجهة أمام إنجلترا على استاد بوشكاش أرينا حضور حوالي 30 آلف مشجع أغلبهم من الأطفال.

وبحسب لوائح يويفا يسمح للأطفال دون سن الرابعة عشر بحضور المباريات التي تقام خلف الأبواب المغلقة، على أن يتواجد شخص بالغ واحد مقابل كل عشرة من المشجعين الأطفال.

ووفقا لتقارير إعلامية، تم ترديد النشيد الوطني للبلدين دون حدوث أي تجاوزات، قبل أن يتم ترديد هتافات الاستهجان عقب انحناء أعضاء منتخب إنجلترا على ركبة واحدة لمناهضة العنصرية.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها منتخب إنجلترا ملعب بوشكاش أرينا، منذ تعرض بعض اللاعبين لإساءات عنصرية خلال الفوز على المجر 4 /صفر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في سبتمبر الماضي.

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