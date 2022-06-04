طاقمنا المونديالي يشارك في دورة «فيفا» لحكام كأس العالم 2022

المصدر: دبي - البيان

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يُشارك طاقم الحكام الوطني الدولي المكون من، محمد عبدالله حسن «حكم ساحة»، ومحمد أحمد الحمادي «مساعد أول»، وحسن المهري «مساعد ثانٍ» في دورة الاتحاد الدولي لكرة القدم للحكام المكلفين إدارة مباريات بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويتضمن برنامج الدورة التي تقام في الفترة من 12 وحتى 14 يونيو الحالي بمشاركة 36 حكماً و69 حكماً مساعداً و24 حكم فيديو، مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية للحالات التحكيمية وحالات الفيديو، وتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بالاستعانة بلاعبين محليين، وخوض تمارين بدنية وفنية واختبارات للياقة البدنية.

يذكر أن الحكمين الدوليين محمد عبدالله حسن، ومحمد أحمد الحمادي قد سبق لهما المشاركة في سيمنار «فيفا» للحكام المرشحين لإدارة مباريات المونديال، والذي أقيم في الفترة من 1 وحتى 5 نوفمبر 2021.

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