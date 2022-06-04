رونالدو لاعب العام في مانشستر يونايتد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تتويج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل لاعب في الفريق موسم 2022/2021.

ونافس كريستيانو رونالدو زميليه في اليونايتد دافيد دي خيا وفريد على حصد هذه الجائزة، ولكن تصويت الجمهور منح كريستيانو لقب أفضل لاعب في الموسم المنقضي بمانشستر يونايتد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة لرونالدو، وأعلن تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العام.

ونجح رونالدو في تسجيل 24 هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى، في 39 لقاء خاضه بمختلف المسابقات مع الشياطين الحمر، خلال الموسم المنقضي.

وعلى صعيد الدوري الإنجليزي فقط، سجل رونالدو 18 هدفاً وصنع 3 أهداف في 30 لقاء، الأمر الذي يعكس تألقه الملفت رغم تراجع مستوى فريقه بشكل عام خلال الفترة الأخيرة

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز