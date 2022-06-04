ماني يكسر الصمت ويلوح بالرحيل عن ليفربول استجابة لجماهير السنغال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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كشف ساديو ماني نجم فريق ليفربول، بشكل مثير أنه سيفعل ما يريده الجمهور السنغالي، عندما قيل له 60 إلى 70%، يعتقدون أنه يجب أن يترك النادي الإنجليزي.

وصدم النجم السنغالي (30 عاما) الصحفيين في مؤتمر صحفي أمس، أثناء قيامه بواجب دولي مع بلاده، بقوله إنه سيتابع ما يريده الشعب السنغالي أن يفعله بمستقبله في آنفيلد.

وتم ربط ماني، بالانتقال إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف، لكنه يرفض الكشف عن مستقبله حتى الآن، ولكنه أعطى مؤشر إنه قد يغادر ليفربول قريبًا.

وقال: «أنا أحترم جماهير وفريق ليفربول، ولكن 60 إلى 70% من السنغاليين يريدون مني مغادرة ليفربول، وسأفعل ما يريدون»، وذلك عندما سُئل ماني عن خطوته التالية في الوقت الذي تستعد فيه السنغال لمباراة تأهيلية لكأس إفريقيا للأمم ضد بنين اليوم السبت.

ومن المؤكد أن هذا الرد سيكون سبباً في إحداث صدمة في آنفيلد رود، حسب ما أشارت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، خاصة بعدما رفض ماني حتى الآن توقيع صفقة جديدة مع عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يتبق سوى 12 شهرًا على عقده الحالي.

وفي الفترة التي سبقت نهائي دوري أبطال أوروبا، اعترف مدرب ليفربول يورغن كلوب، بأن ماني ربما يلعب مباراته الأخيرة مع النادي، وقال خلال لقاء صحفي: «أينما سيلعب ساديو الموسم المقبل، سيكون لاعباً كبيراً بالتأكيد».

وبحسب تقارير ألمانية، أرسل المدير الرياضي للبايرن، حسن صالح حميديتش، عرضًا يبلغ حوالي 17 مليون جنيه إسترليني سنويًا، وهو الأمر الذي أغرى ماني، فيما يراقب باريس سان جيرمان، الموقف أيضًا، لكن يبدو أن البافاريين في مقعد القيادة.

ويقال إن ليفربول يبحث عن عقد بقيمة 42.5 مليون جنيه إسترليني لماني، الذي اشتراه من ساوثهامبتون في عام 2016 مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، ومنذ ذلك الوقت، لعب ماني دورًا رئيسيًا في نجاح ليفربول، وسجل 120 هدفًا في 260 مباراة للنادي، وفاز بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الدوري.

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