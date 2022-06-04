نجاة نجم توتنهام من محاولة سطو مسلح

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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نجا إيمرسون رويال مدافع توتنهام، من محاولة سطو مسلح تصاعدت إلى معركة بالأسلحة النارية، وشهدت إطلاق 29 طلقة في البرازيل.

وفقًا لصحيفة «جوفيم بان سبورتس»، تورط نجم توتنهام في حادث مخيف في الساعات الأولى من صباح أمس، أثناء مغادرته ملهى ليلي في ساو باولو، مسقط رأسه، عندما استهدفه اللصوص.

ويقال إنه كان يلتقط صوراً مع ضابط شرطة خارج الخدمة، عندما احتجزه شخص تحت تهديد السلاح وطالب بأمتعته، وبحسب ما ورد، اكتشف الضابط اللص وسحب بندقيته لفتح النار، وتمكن إيمرسون من الهروب دون أن يصاب بأذى.

وتشير تقارير برازيلية، إلى أن 29 رصاصة أطلقت على اللص، والذي كان لابد من نقله إلى مستشفى قريب بعد أن إصابته في ظهره.

ويقال إن إيمرسون، يعاني نفسيا من الحادث، بعد أن سرقت منه ساعته وسلسلته، بعدما كان يحتفل مع عائلته عندما وقع الحادث المروع، وقال والد اللاعب لـموقع «جلوبو سبورتس»: «كنت أحتفل وفي طريقي للخروج، ووقعت الحادثة، وكان ذلك سيئًا للغاية، ومشهد رعب حقيقي، وأنا لا أتمنى ذلك على أي شخص».

وأنضم الدولي البرازيلي إيمرسون رويال إلى توتنهام، في اليوم الأخير من نافذة الانتقالات الصيف الماضي، ووقع عقدًا لمدة 5 سنوات مقابل 25.8 مليون جنيه إسترليني من برشلونة.

وخاض 31 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وناقش موسمه الأول في إنجلترا الشهر الماضي، وقال: «كان موسمًا مثمرًا وتعلمت فيه الكثير، وجئت من دوري فني وبدني مختلف، لكنني أعتقد أنني كنت أتأقلم جيدًا».

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