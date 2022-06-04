مبابي يصيب الجهاز الفني بالهلع في مواجهة الدنمارك لهذا السبب؟

المصدر: وكالات

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أثار كيليان مبابي هلع الجهاز الفني لمنتخب فرنسا، بعد تعرضه لإصابة "مقلقة" في مواجهة الدنمارك أمس الجمعة، ضمن الجولة الأولى من النسخة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.

وسقط مبابي على أرض الملعب في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول للمباراة، متأثرا بآلام في ركبته اليسرى.

وخضع مهاجم باريس سان جيرمان لفحص طبي سريع داخل الملعب، ثم غادر برفقة طبيب المنتخب الفرنسي.

ومع بداية الشوط الثاني، اضطر المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشامب لاستبدال مبابي، ليشرك كريستوفر نكونكو بدلا منه.

وانتهت مواجهة فرنسا وضيفتها الدنمارك، بخسارة مفاجئة لأصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف واحد.

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