هالاند يتصدر أغلى 10 صفقات في سوق الانتقالات بأوروبا

المصدر: وام

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يتواصل السباق بين أندية كرة القدم في سوق الانتقالات الصيفية بأوروبا لاقتناص الأبرز بهدف تدعيم الصفوف استعدادا للموسم المقبل.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والأندية يتصدر النرويجي إيرلنج هالاند، المنتقل من بوروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 75 ملايين يورو، قائمة أغلى الصفقات التي تم الإعلان عنها حتى الآن، فيما تبلغ قيمته السوقية 150 ملايين يورو.

وخاض اللاعب مع فريقه السابق خلال الموسم المنقضي 24 مباراة سجل خلالها 22 هدفا وصنع 8 أهداف، ويأتي ثانيا الإيطالي فيدريكو كييزا والذي لعب الموسمين الأخيرين ضمن صفوف يوفنتوس على سبيل الإعارة من فيورنتينا الإيطالي، حيث تم تفعيل بند الشراء النهائي في عقد اللاعب مع يوفنتوس وذلك مقابل 40 مليون يورو، فيما تبلغ قيمته السوقية 70 مليون يورو.

وشارك اللاعب مع يوفنتوس في 14 مباراة خلال الموسم المنقضي، وسجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف.

ويحتل البرتغالي نونو مينديز المركز الثالث بعدما عمد باريس سان جيرمان الفرنسي أيضا لتفعيل عقد الشراء من سبورتنج لشبونة بعد انتهاء فترة إعارة اللاعب من لشبونة هذا الصيف، وذلك مقابل 38 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة السوقية للاعب 40 مليون يورو.

وشارك مينديز مع سان جيرمان في 27 مباراة بالموسم المنقضي ولم يسجل خلالها أية أهداف وصنع هدفا واحدا.

ويأتي بريندن آرونسون، المنتقل من ريد بول سالزبورج النمساوي إلى ليدز يونايتد الإنجليزي مقابل 32.84 مليون يورو، رابعا، حيث تبلغ القيمة السوقية للاعب 25 مليون يورو علما بأنه شارك مع ريد بول خلال الموسم المنصرم في 26 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 .

ويحتل البرازيلي دييجو كارلوس، المنتقل من إشبيلية الإسباني إلى أستون فيلا الإنجليزي مقابل 31 مليون يورو، المركز الخامس علما بأن قيمته السوقية تبلغ 45 مليون يورو، حيث خاض كارلوس مع فريقه السابق 34 مباراة خلال الموسم الماضي سجل خلالها 3 أهداف، ولم يصنع أي هدف.

ويأتي الألماني كريم آديمي في المركز السادس من خلال انتقاله من بوروسيا دورتموند إلى ريد بول سالزبورج النمساوي مقابل 30 مليون يورو، وتبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو، وشارك مع دورتموند خلال الموسم المنصرم في 29 مباراة سجل خلالها 19 هدفا وصنع 5 .

ويحتل خواكين كوريا لاعب انتر ميلان المركز السابع حيث أعلن انتر تفعيل بند شراء اللاعب المعار من لاتسيو الايطالي مقابل 23.60 مليون يورو، وتبلغ قيمته السوقية 26 مليون يورو، وشارك اللاعب في 26 مباراة مع انتر بالموسم المنقضي وسجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفا.

وثامنا، يأتي الإيفواري جيريمي بوجا، حيث لجأ أتالانتا الإيطالي لتفعيل عقد الشراء من ساساولو الإيطالي بعد ضمه على سبيل الإعارة في الموسم المنقضي، وبلغت قيمة الصفقة 22 مليون يوور، فيما تبلغ قيمته السوقية 20 مليون يورو، وقد شارك اللاعب مع أتالانتا في 15 مباراة بموسم 2021 / 2022 ولم يسجل أو يصنع أية أهداف.

ويأتي تاسعا الألماني نيكو شلوتربيك والمنضم حديثا إلى بوروسيا دورتموند قادما من فرايبورج الألماني مقابل 20 مليون يورو، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 28 مليون يورو، وقد خاض 32 مباراة مع فرايبورج في الموسم المنقضي سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وفي المركز العاشر، يحل البرازيلي فيليبي كوتينيو المنتقل من برشلونة الإسباني إلى أستون فيلا الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو، وتبلغ قيمته السوقية 20 مليون يورو أيضا، وقد خاض مع برشلونة 12 مباراة فقط في الموسم المنقضي وسجل هدفين.

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