هولندا تكتسح بلجيكا برباعية في دوري الأمم الأوروبية

المصدر: د ب ا

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حقق المنتخب الهولندي فوزا كبيرا على مضيفه البلجيكي 4 / 1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بالمستوى الأول.

وتقدم ستيفن بيرجوين للمنتخب الهولندي في الدقيقة 40، قبل أن يضيف ممفيس ديباي الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 61 سجل دينزل دومفريس الهدف الثالث للمنتخب الهولندي، واختتم ديباي رباعية فريقه في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل ميشي باتشواي هدف بلجيكا الوحيد.

يذكر أن المجموعة تضم أيضا منتخبا بولندا ويلز، حيث التقيا الأربعاء، وانتهت المباراة بفوز بولندا 2 /1.

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