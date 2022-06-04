إيمرسون لاعب توتنهام يتعرض لمحاولة سرقة في البرازيل

المصدر: د ب ا

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وقع البرازيلي إيمرسون رويال، مدافع فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، ضحية لمحاولة سرقة في بلاده، مع تبادل إطلاق النار بين المعتدي والشرطة.

وقالت شرطة مدينة أمريكانا في ولاية ساو باولو البرازيلية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الجمعة، إنها تلقت مكالمة في وقت مبكر من صباح الجمعة عن محاولة سرقة تدخل خلالها ضباط شرطة.

وحدث تبادل لإطلاق النار، وتعرض اللص المشكوك به لإصابة، حيث يتلقى العلاج في المستشفى حاليا وتم ضبط سلاح ناري.

اللاعب، وهو من مدينة ساو باولو، كان في أجازة وخرج مع أفراد من عائلته وأصدقائه في أمريكانا، وفقا لبوابة "جي 1" الإلكترونية البرازيلية.

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