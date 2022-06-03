اتحاد الكرة المصري يجهز مفاجأة لمحمد صلاح

المصدر: البيان

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أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أن مسؤولي الاتحاد يجهزون مفاجأة للدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي.

وبرر العطار في تصريحات تليفزيونية، سبب عدم الاحتفال بصلاح، بعد وصوله إلى القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية، وانتهاء موسمه الناجح مع ليفربول الذي توج خلاله ببطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين، بخلاف تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة المحترفين، وحصد جائزة الحذاء الذهبي وأفضل ممرر بالبريميرليغ، حيث قال أن إرهاق صلاح بعد ضغط المباريات التي خاضها مع ليفربول، كان سبب رئيسي في عدم الاحتفال به في المطار.

وأشار العطار إلى أن الاتحاد المصري يجهز حالياً مفاجأة كبيرة لمحمد صلاح تليق باسمه، رافضاً الإفصاح عنها.

وفي نفس الشأن، جاءت تصريحات وزير الشباب والرياضة المصري عكس تصريحات العطار، حيث أكد للصحفيين إنه لم يكن لديه علم بموعد وصول محمد صلاح، مشيراً إلى أنه تواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة لتنظيم حفل تكريم للاعب عقب فوزه للمرة الثالثة بلقب هداف الدوري الانجليزي.

وكانت انتقادات كبيرة تعرض لها مسؤولو الكرة المصرية، بعد تجاهل استقبال صلاح بصورة تليق به، عكس ما حدث مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام الذي تقاسم جائزة الحذاء الذهبي بالدوري الإنجليزي مع صلاح، إذ حرصت الجماهير الكورية والمسؤولين هناك على إعداد استقبال كبير له، بخلاف تكريمه بمنحه أعلى وسام رياضي في البلاد.

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