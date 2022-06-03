العطلة تُحرم صلاح وسون من المواجهة الدولية

المصدر: البيان

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كشف اتحاد كرة القدم المصري، عن موقف الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، من خوض المباراة الودية أمام كوريا الجنوبية رفقة الفراعنة.

ويتواجد محمد صلاح حالياً في معسكر منتخب مصر، استعدادا لخوض مواجهتي غينيا وإثيوبيا يومي 5 و9 يونيو الجاري، بالجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2023.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إيهاب الكومي في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن صلاح سيغيب عن مواجهة مصر وكوريا الجنوبية المقرر لها 14 يونيو الجاري.

وأكد الكومي أن سبب غياب صلاح يعود إلى رغبة اللاعب في بدء فترة العطلة التي حصل عليها من جانب ليفربول، بعد انتهاء موسمه الشاق مع الريدز.

يذكر أن غياب صلاح عن صفوف منتخب مصر في مباراة كوريا الجنوبية، سيؤدي إلى عدم مواجهته لسون هيونغ مين نجم توتنهام، الذي تقاسم جائزة الحذاء الذهبي معه خلال الموسم المنقضي للدوري الإنجليزي.

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