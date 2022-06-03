بيكيه ليس الأول.. أشهر قصص الخيانة في عالم كرة القدم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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بعد قصة حب اشتعلت شرارتها الأولى في كأس العالم 2010، تسببت الخيانة في انتهاء علاقة الإسباني جيرارد بيكيه نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، مع شريكته المطربة الكولومبية المعروفة شاكيرا.

وكشفت صحيفة "EL PERIÓDICO" الإسبانية في وقت سابق، عن خيانة بيكيه لشاكيرا، وهو ما تسبب في انهيار علاقتهما، بعد قصة حب استمرت 12 عاما.

وخرجت شائعات مثيرة للجدل تؤكد أن والدة بابلو جافي زميل بيكيه في برشلونة، هي السيدة المسؤولة عن انهيار علاقته بشاكيرا، لكن سرعان ما ردت الصحيفة نفسها وأكدت أن الفتاة التي تسبب في خيانة بيكيه لشاكيرا، شابة عشرينية، وليست والدة جافي.

وتعتبر واقعة بيكيه وشاكيرا، ليست هي الأولى في ملاعب كرة القدم، لكن هناك قصص خيانة أخرى هزت الوسط الرياضي.

إيكاردي وماكسي لوبيز

القصة الأكثر إثارة وغرابة على الإطلاق بين قصص الخيانة في عالم كرة القدم، ثنائي سامبدوريا الإيطالي السابق، الأرجنتيني إيكاردي الذي كان يعتبر مواطنه ماكسي لوبيز بمثابة قدوته، دخل في علاقة مع زوجته واندا نارا الإعلامية الأرجنتينية وعارضة الأزياء، الأمر الذي تأكد بعدما طلبت واندا الطلاق من ماكسي لوبيز، وبعد مدة أعلنت واندا زواجها من إيكاردي، وتسببت هذه القصة في غضب كبير بين لاعبي منتخب الأرجنتين حتى أن العديد منهم وعلى رأسهم ليونيل ميسي، طالبوا بعدم استدعاء إيكاردي إلى معسكر التانغو مجدداً، وهو ما حدث بالفعل.

راين جيجز

بطل قصة الخيانة الأكثر سوءًا عل الإطلاق، راين جيجز نجم نادي مانشستر يونايتد السابق، الذي ارتكب فعلاً يتنافى مع القيم الأخلاقية، حيث سمح لنفسه بإقامة علاقة مع زوجة أخيه لمدة 8 سنوات كاملة، وتبرأت منه عائلته بسبب هذه الواقعة.

جون تيري وواين بريدج

نجم نادي تشيلسي الإنجليزي السابق وقائده جون تيري، خان زوجته مع عارضة الأزياء الفرنسية فانيسا بيرونسيل، زوجة صديقه المقرب في البلوز واين بريدج، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة في الصحف الإنجليزية وقتها، وتسبب في رحيل بريدج عن تشيلسي نهائياً، ورفض مصافحة تيري في كافة مباريات "البريميرليغ" التي التقيا خلالها.

فرانك ريبيري

قام نجم بايرن ميونخ السابق فرانك ريبيري بخيانة زوجته الجزائرية وهيبة، مع فتاة قاصر لم تبلغ عامها الـ 16، وهو ما يجرمه القانون الأوروبي، تلك الحادثة امتدت إلى المحاكم وتورط فيها كريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد أيضاً، بعدما قامت هذه الفتاة باتهامه مع ريبيري بإقامة علاقة غير شرعية معها، لكنه الأمر الذي لم يتم إثباته حتى الآن.

تيبو كورتوا ودي بروين

حارس مرمى ريال مدريد الحالي، كان له دوراً في قصص الخيانة بعالم كرة القدم، عندما كان لاعباً بين صفوف أتليتكو مدريد، إذ خان صديقه في منتخب بلجيكا كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، بعدما علم بتوتر العلاقة بينه وبين وصديقته، فقرر كورتوا التواصل مع صديقة دي بروين، وعرض عليها الدخول في علاقة، وتوجهت له في مدريد بالفعل لقضاء بعض الوقت معه.

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