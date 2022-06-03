دي بروين يفتح النار على الاتحاد الأوروبي.. ويعلن موعد اعتزاله الدولي

المصدر: البيان

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فتح نجم مانشستر سيتي الإنجليزي كيفين دي بروين النار على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك قبل ساعات من مباراة منتخب بلاده بلجيكا أمام هولندا ببطولة دوري الأمم الأوروبية، التي ستقام 10:45 مساء الليلة، بتوقيت الإمارات.

وقال دي بروين لصحيفة "Laatste Nieuws" البلجيكية: "في رأيي هذا زائد عن الحد، كان الموسم شاقاً للغاية، خوض 4 مباريات بدوري الأمم الأوروبية خلال 10 أيام بعد موسم شاق أمر صعب، وبحث عن المتاعب".

وتابع: "لا أجد الوقت للحصول على إجازة منذ 8 أو 9 أعوام، الجسد يحتاج إلى الراحة من حين لآخر، لم أتدرب أو ألعب مباريات منذ أسبوع، أحاول تخليص جسدي من الضغط البدني".

وأكمل: "سألعب إذا كان علي أن أخوض الأربع مباريات، أنا تحت تصرف مدرب منتخب بلجيكا، الإسباني روبرتو مارتينيز، ولم أطلب إجازة".

وأردف: "في الوقت نفسه أتمنى توزيع دقائق اللعب على الجميع، خاصة بعدما تم استدعاء 32 لاعباً لقائمة بلجيكا، أعتقد أن الجميع سوف يلعب، وإلا سيكون من الغريب استدعاء كل هؤلاء".

وعن موقفه من الاعتزال الدولي، قال دي بروين لشبكة "HLN Sport": "سأستمر مع منتخب بلجيكا، لا أعرف إلى متى، من الممكن حتى بطولة أمم أوروبا 2024، سنرى كيف أشعر حينها".

وأردف: "من الصعب إيجاد التوازن المثالي بين الحياة الأسرية والمهنية، زوجتي تتفهم ذلك، أحيانا أطفالي يعانون من عدم تواجدي بشكل مستمر نظراً لكمية المباريات التي أخوضها، ولكن بالتأكيد في وقت لاحق سوف يتفهمون ذلك".

وبخصوص صفقة انتقال النرويجي آرلينغ هالاند إلى ناديه مانشستر سيتي قادماً من بوروسيا دورتموند، قال دي بروين : "هالاند سيساعد الفريق كثيراً، هو مهاجم عالمي ويمتلك قدرات تهديفية مميزة، من الجيد أن نتعاقد مع مهاجم يسجل 20 إلى 25 هدفاً في الموسم"

وأتم: "الجميع يتوقع الكثير منه، دائماً ما كان النادي يبحث عن مهاجم رقم 9، كما أن انضمامه إلى السيتي ربما يساعدني أنا أيضاً في حصولي على تمريرات وفرص تهديفية أكثر".



وكان دي بروين تُوج مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي خلال الموسم المنقضي، وحصل على جائزة أفضل لاعب في "البريميرليغ"، من جانب رابطة الدوري الإنجليزي.

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