16 منتخبا بقيمة سوقية 72.5 مليون دولار تتنافس على لقب كأس آسيا

المصدر: وام

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يخوض 16 منتخبا أولمبيا فعاليات بطولة كأس آسيا /تحت 23 عاما/، المقامة حاليا في أوزبكستان، والتي يخوضها منتخبنا الأولمبي ضمن المجموعة الرابعة مع كل من اليابان والسعودية وطاجيكستان.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والأندية والمنتخبات، تبلغ القيمة السوقية للمنتخبات الـ16 المشاركة في البطولة 67.43 مليون يورو /نحو 72.5 مليون دولار/ ، ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية حامل اللقب القائمة بأعلى قيمة سوقية.

ويحتل منتخب الإمارات الأولمبي المركز السابع في القائمة بقيمة سوقية تبلغ 3.95 مليون يورو /نحو 4.25 مليون دولار/ فيما يأتي منتخب تركمانستان بالمركز الأخير كأقل قيمة سوقية بين المنتخبات المشاركة.

وفي التقرير التالي، ترصد وكالة أنباء الإمارات /وام/ القيمة السوقية للمنتخبات الـ16 المشاركة في البطولة : يتصدر منتخب كوريا الجنوبية القائمة بقيمة سوقية تبلغ 17 مليون يورو، ويليه منتخب اليابان /6.53 مليون يورو/، ثم السعودية /6.38 مليون يورو/، وأستراليا /5.83 مليون يورو/ وأوزبكستان /4.90 مليون يورو/ وإيران /4.73 مليون يورو/ .

ويأتي منتخب الإمارات سابعا بقيمة سوقية بلغت 3.95 مليون يورو، وتليه منتخبات طاجيكستان /3.68 مليون يورو/ وقطر /3.53 مليون يورو/ وتايلاند /3.25 مليون يورو/ والعراق /1.70 مليون يورو/ وفيتنام /1.58 مليون يورو/ وماليزيا /1.46 مليون يورو/ والأردن /1.38 مليون يورو/ والكويت /1.23 مليون يورو/ ..فيما يأتي منتخب تركمانستان في المركز الـ16 الأخير بقيمة سوقية تبلغ 295 ألف يورو ليكون الوحيد من بين المنتخبات المشاركة الذي تقل قيمته السوقية عن المليون يورو.

وفيما يتعلق بالقيمة السوقية لأغلى لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة، يتواجد 4 لاعبين من المنتخب السعودي ضمن أغلى 10 لاعبين في القائمة التي يتصدرها الكوري الجنوبي "كانج إن لي" وقيمته السوقية 8 ملايين يورو.

ويتواجد السعوديون تركي العمار رابعا /900 ألف يورو/، وفراس البريكان سادسا /850 ألف يورو/، وسعود عبد الحميد سابعا /850 ألف يورو/ وأيمن يحيى تاسعا /800 ألف يورو/، ويتصدر عبد الله إدريس لاعبي منتخبنا الأولمبي في القائمة ويأتي بالمركز الـ16 بقيمة سوقية تبلغ 650 ألف يورو.

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