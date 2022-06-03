متخطياً ريال مدريد وبايرن ميونخ.. برشلونة يعلن قيمة رواتب لاعبيه

المصدر: البيان

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أعلن نادي برشلونة عن إجمالي قيمة رواتب لاعبيه، التي تخطت قيمة رواتب ناديي ريال مدريد وبايرن ميونخ.

ويعاني برشلونة من أزمة مالية طاحنة ضربت النادي الكتالوني خلال المواسم الأخيرة، بسبب الديون التي تراكمت عليه.

وقال نائب الرئيس الاقتصادي لنادي برشلونة إدوارد روميو في تصريحات لإذاعة "راك 1" الكتالونية: "أستملنا النادي في مارس 2021 بمخاطر اقتصادية كبيرة، ولكننا تمسكنا بعدم التنازل عن حقوقنا التلفزيونية، أو أي شيء من هذا القبيل".

وأضاف: "خافيير تيباس (رئيس رابطة الليغا) مسؤول عما يمر به برشلونة حالياً، لقد نظر في الاتجاه الآخر وعمل ضد مصالح النادي، ولكننا سنفعل كل ما هو ضروري لإعادة النادي إلى الطريق الصحيح".

وعن خفض رواتب لاعبي برشلونة، قال روميو: "قمنا بتخفيض أكثر من 150 مليون يورو، نحن نسير على الطريق الصحيح، لكن هذا لا يكفي، لدينا فاتورة رواتب قدرها 560 مليون يورو، بينما بايرن ميونخ على سبيل المثال، فاتورة رواتب لاعبيه تصل لـ 300 مليون يورو، وريال مدريد كذلك فاتورة رواتب لاعبيه تقترب من 400 مليون يورو".

وأردف: "الرواتب غير متكافئة وضخمة في برشلونة، لكننا نحاول التفاوض بكل الطرق لتخفيضها، سيتم النظر أولاً للاعبين الأعلى أجراً في النادي للتفاوض معهم حول تخفيض عقودهم".

وعن بطولة "السوبرليغ"، قال روميو: "هناك دعاوى قضائية في المحكمة وسوف نفوز بها، يجب أن يكون هناك توزيع آخر ومنافسات جديدة، كل هذا سينتهي به الأمر في صالح كرة القدم بأكملها".

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