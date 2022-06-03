ثلاث وجهات محتملة لمارسيلو بعد رحيله عن ريال مدريد

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الوجهات المحتملة للبرازيلي مارسيلو فييرا الظهير الأيسر التاريخي لفريق ريال مدريد، بعدما اقترب اللاعب من الرحيل عن الميرنغي بعد قضاء 16 عاما بين جدران الملكي، لاسيما أن عقده مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مارسيلو قد يستمر في اللعب بأوروبا، خاصة أن هناك اهتمام من بعض الأندية بالحصول على خدماته على رأسها مارسيليا الفرنسي، وفنربخشة التركي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن هناك تكهنات بعودة مارسيلو إلى البرازيل، وتحديداً إلى فريق فلومينينسي، مشيرة إلى أن اللاعب البرازيلي سيتخذ قراره دون تسرع بعدما يقوم بتقييم جميع العروض التي وصلت له.

وأوضحت الصحيفة، أن مارسيلو قرر أن تبقى عائلته بمدينة مدريد، خاصة أن ابنه يلعب في أكاديمية الشباب بالنادي الملكي.

وقال مارسيلو البالغ من العمر 36 عاما في وقت سابق: "سألعب بضع سنوات أخرى وبعد ذلك سأعود، مدريد هو نادي حياتي"، وعلى الرغم من إصراره على البقاء في سانتياغو برنابيو لموسم آخر، إلا أن ريال مدريد لم يقدم عرضاً جديداً للاعب البرازيلي للبقاء بين صفوفه.

وكان مارسيلو توج مؤخراً مع ريال مدريد، بلقب دوري أبطال أوروبا 2022، على حساب ليفربول في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

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